Veltekspert soovitab: mida jälgida elektrilist tõukeratast ostes?  

Elektrilisi tõukerattaid, mille vahel valik teha, on väga palju – niisiis esimest korda sellesse maailma sukeldudes võib olla raske aru saada, milline tõuks on vastupidav ja milline neist suudab samal ajal pakkuda ka maksimaalset sõidumugavust. Pokbinder toob välja, et tõuksi valides tuleb esmalt kaardistada vajadused ning mõelda läbi küsimused, kus sellega sõidetakse, kui pikki vahemaid läbitakse ja millised on hoiustamise tingimused.

„Kui ikka on soov sõita metsas või kruusateel ning vajadus hakkama saada ka konarlikel kõnniteedel, võiks tõukeratas olla kindlasti suurte ratastega ja kõrge põhjaga. Vastasel juhul võib hätta jääda ning sõit kujuneda ohtlikuks,“ märgib Karol Pokbinder lisades, et rataste juures tuleb jälgida sedagi, kas tegemist on õhk- või täiskummiga. „Tegemist on ühe suurima argumendiga tõukeratta juures, mida paljud esmapilgul näha ei oska, kuid see on oluline asi. Minu soovitus on valida õhkkummiga ratas, sest see annab amorti juurde ja on parema pidamisega vihmase ilma korral.“ Õhkrehv ei kanna ka vibratsiooni juhtrauda ja sealt edasi kätte, lisaks peaks ratas olema kindlasti 10-tolline.

Mitte vähem oluline pole ka raami põhja kõrgus maast ehk kliirents. Mida kõrgemal asub tõukeratta põhi, seda turvalisem on ületada teeservi, kõnniteeservi ja muid konarusi. Eriti võimekad on linnapildis esinevaid madalaid astmelisi treppe ületama Inokim lipulaevad Ox ja OxO, mis on amortidega mudelid ja mille keskosa on maast piisavalt kõrgel. Samuti on kõrge seisuplatvormi põhjaraamiga Velt Smart elektritõukerattad, mis on loodud Velteksperdi meeskonna poolt, valides hoolikalt komponente, millest tõuks on konstrueeritud ning toetudes siinjuures isiklikele sõidukogemustele. Lisaks arvestatakse kohalikku linnakeskkonda, infrastruktuure ja liikluseeskirju.

Velteksperdi tootespetsialist toob välja, et järgmine samm, millele mõelda on kindlasti vahemaad, mida tõukerattaga läbima hakatakse. Kui 30-40 kilomeetrise sõiduulatusega rataste mootori võimsus ulatub 450W ja aku mahutavus 624 vatt-tunnini (Wh), siis näiteks 110 kilomeetrise sõiduulatusega ratta akuvõimsus on juba kordades suurem. See omakorda väljendub nii ratta palju suuremas kaalus kui ka suuruses. Teisisõnu, tuleb väga täpselt mõelda, miks tõukeratast vaja läheb ning milline saab olema teekond, mida läbima asutakse. Reaalse sõiduulatuse kohta tasub uurida juba kogenud tõuksiomanikelt ning arvesse tuleks võtta, et ühe laadimisega läbitavat kilometraaži mõjutavad väga paljud nüansid alates inimese enda kehakaalust, gaasinupu intensiivsest vajutamisest, pidurdamisest, kuni tee kaldenurgani välja.