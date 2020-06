Trumpi vimm Merkeli vastu ohustab Eesti julgeolekut 

Millal jooksis must kass USA president Donald Trumpi ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli vahelt läbi, võib vaidlema jäädagi. Trump on läbi ametiaja tagunud trummi, et liitlased panustavad NATOsse liiga vähe ja lubanud näiteks Saksamaale esitada arve Ameerika sõdurite kohaloleku eest riigis. Viimati sai Trumpi ego Merkeli poolt löögi aga mai lõpus, kui Saksamaa juht andis teada, et tema koroonapandeemia tõttu kindlasti G7 tippkohtumisel Washingtonis ei osale. Lõpuks pidi Trump Valgesse majja planeeritud ürituse sootuks ära jääma.