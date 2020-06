Vaidlused jätkuvad: Lemberi osalusega protsessil jäi kohtunik taandamata 

Esmaspäeval jätkub protsess toetuste väljapetmises süüdistatavate kümne isiku ja kaheksa firma üle, kellest nimekaim on endine Tartu abilinnapea Kajar Lember. Kuid istung koosneb peamiselt vaheajast, sest kaasistujatest rahvakohtunikud pidid otsustama, kas kohtunik Raina Pärn sobib antud protsessil jätkama. Sellesisulise taotluse esitas eelmisel istungil kolme süüaluse kaitsja Gaver, kuna mitmed kohtuniku otsused viitasid tema erapoolikusele.

Kolme kohtualust – Veiko Albergi, Ülle Lippust ja OÜd Õkomuld – esindab vandeadvokaat Gaver, kuid kohtu korraldusel pidi neid kaitsma veel asenduskaitsja. Segadus kaitsjatega algas sellest, et eelpool nimetatud kolme süüdistatava kaitsja Katrin Paulus haigestus tõsiselt enne 18. mail peetud esimest istungit ja kohus määras 20. mail Paulusele asenduskaitsjaks Heiki Kuninga. Samal päeval olid aga senised Pauluse kliendid teatanud kohtule, et nad otsivad endale uue advokaadi. Sellele vaatamata käskis kohus asenduskaitsjal jätkata.

Vandeadvokaat Marko Kairjak süüdistas kohut kiirustamises – tegu on kõige suurema toetuste väljapetmise kriminaalasjaga ning kohus ja prokuratuur peavad näitama, kui tõhusalt töötab Eestis õigusemõistmine. Kairjaki sõnul sobivat asja kiire otsuseni viimise nimel isegi kohtualuste õiguste rikkumine.

Vandeadvokaat Märt Missik rääkis reedesel istungil, kuidas juba eelistungil jäi mulje, et kaitsjad on selles protsessis tõrjutud ja prokuratuur on eelistatud. Ta nimetas tsiviilhagisid ja süüdistuskokkuvõtet puudulikeks, kuid kohtunik jättis sellele tähelepanu pööramata ja otsustas alustada avaliku menetlusega.