2 + 2 reegel on kõikjal Eestis kinokülastajate arvule löögi andnud ning Solarise keskuse kino saatus on sootuks teadmata 

Forum Cinemas OÜ turundusjuht Katre Kärner saab siiski rõõmustada, et nende kinode taasavamise päevaks olid 95% piletitest ette ostetud. Kärner ei saa aga kinokülastajate arvu kriisi eelse ajaga võrrelda: "Siis ei olnud külastajate piiranguid ja saalid mahutasid kaks korda rohkem rahvast. Lisaks mängib suurt rolli kindlasti ka see, et nii enneolematu piletihinnaga ei ole päris pikka aega kinno saanud." Kärner loodab, et kampaaniahindade lõppemine ei too endaga kaasa külastajate arvu langemist.

Forum Cinemas OÜ alla kuuluvad Tallinnas kino Coca-Cola Plaza, Tartus kino Ekraan ja Viljandis kino Centrum. Praegu on neist avatud vaid Coca-Cola Plaza. Katre Kärner arvab, et inimesed ei karda kinno tagasi tulla, sest nad on külastajatele garanteerinud kontaktivaba ja ohutu külastuse.

Cinamon Holding OÜ juhatuse liige Andac Bagioglu ütleb, et kui võrrelda Cinamoni kinode külastajate arvu möödunud aastaga, siis külastab kinosid vaid 10% eelmise aasta sama perioodi külastajatest. Kuna ka Cinamoni külastajate arv on piiratud, tähendab see 60%-70% külastajate arvu langust.

Cinamon Holding OÜ omab Eestis kinosid Tartus ja Tallinnas. Tartus kuulub neile Tasku Keskuses asuv kino ning Tallinnas T1 Keskuse kino ja kino Kosmos. Praegu saab kinopileteid osta vaid T1 Keskuse kinoseanssidele.

Apollo Kino Baltikumi turundusjuht Anett Kutti andmetel külastas viiendast kuni 14. juunini Apollo kinosid kokku 10 000 inimest. "See ei ole kindlasti võrreldav kriisieelse olukorraga, mil olime suutelised vaid ühe laupäevaga võõrustama ca 15 000 kinokülastajat," võrdleb Kutti. Põhjuseks toob ta samuti distantsi hoidmise reeglid ning ka ilusa suvise ilma, mis kutsub rahvast välja.

Apollo Kino on Eesti suurim kinokett, omades mitmeid kinosid üle Eesti nii Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas kui ka Saaremaal. Apollo on taasavanud kõik oma kinod peale Tallinnas asuvate Kristiine ja Solarise Keskuse kinode ning Tartus asuva Eedeni keskuse kino. Kutti ütleb, et kinode avamise kuupäev pole veel selge.