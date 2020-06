Juhtkiri | Noortele tuleb lubada arstiabi 

Ei saa öelda, et 1997. aastal tehtud riigikogu otsuse tänapäeva elule jalgu jäämist poleks märgatud, sest tähelepanu sellele vajakajäämisele on juhtinud õiguskantsler ja riigikogus on probleemi lahendamiseks eelnõu algatanud sotsid. Ei saa ka väita, nagu mahitaks muudatuste soovijad alaealisi vanemate seljataga tegutsema. Iseseisvalt abi otsima võib noort sundida kasvõi proosaline asjaolu, kui mõlemad vanemad töötavad välismaal. Samas võib olla ka peresid, kus noore suhted vanematega ei pruugi olla piisavalt usalduslikud või on tegu suisa väärkohtlemisega, kuid see ei tohi olla põhjuseks, et noored peaksid psühhiaatri abita jääma.

Kuid pealtnäha lihtsa probleemi lahendamine on riigikogus pidurdunud, sest Helmen Küti algatatud eelnõu on küll viiel korral päevakorda pandud, kuid esimesest lugemisest pole kaugemale jõutud. Samas ei saa öelda, et eelnõu oleks sootuks toppama jäänud, sest riigikogu sotsiaalkomisjon arutab teemat värskelt valdkonna spetsialistide ja Varro Vooglaiu osavõtul, kuigi viimase kaasamine tundub arusaamatu.

Kuna alaealistele loa andmise vastu seisab EKRE, kes kardab, et alaealised hakkavad vanemate teadmata tegelema sooidentiteedi küsimusega, siis kui palju on rahvuskonservatiivide sellisel hirmul alust? Kuigi vastav statistika puudub, siis soovahetus pole Eestis massiline, ammugi veel alaealiste hulgas. Viimasel juhul on see suisa seadusega välistatud, seega peab EKRE vastasseis olema ajendatud muudest ning märksa omakasupüüdlikematest argumentidest.