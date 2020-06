Seisukoht | Teeme Tallinna rattateed lõpuks korda 

Raske öelda, kas inimesed soovivad maha vändata eriolukorra ajal tekkinud ülekilod, tahetakse vältida ühissõidukeid või andsid tõuke viivuks lakke läinud kütusehinnad, aga eestlaste mentaalsuses on toimunud nihe. Olen minagi üks neist, kes läks sellel kevadel rattahullusega kaasa ja vaid paari nädala põhjal võib öelda, et liiklemine pole lihtne.

Tallinnas on liialt piirkondi, kus pole veel ratturitele mõeldud. Nii peavad nad laveerima kitsukesel ribal sõidutee ääres, mis sageli on täis kanalisatsiooniluuke ja auke. Või peavad ratturid uhama laiadel kõnniteedel, kus neile pole eraldi rada maha joonitud. See omakorda tähendab, et sajad või tuhanded linnapilti lisandunud tõuke- ja jalgratturid peavad jalakäijate vahel sõitma slaalomit.

On viimane aeg vaadata kriitilise pilguga üle sõiduteede kõrvale jäävad teeribad – kas neid on võimalik ka läbida? Lisaks on rohkelt kõnniteid, kus võiks maha joonida eraldi rajad, et jalutajad ja ratturid ohutult ära mahuksid. Peamine on, et inimesed jõuaksid tervelt koju.