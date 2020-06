GALERII | Lõpetajate ja lillesülemite asemel: Tartu skulptuurid said selga pidurüüd 

Kõrgkoolid said valida linna pakutud skulptuuride vahel ja kujude riietamise võtsid ette neli Tartu linna kõrgkooli - Tartu Tervishoiu kõrgkool, Tartu Ülikool, Ettevõtluskõrgkool Mainor ning Kõrgem Kunstikool Pallas. Viimase ehtida oli Karl Menningu kuju kohvik Shakespeare`i ees, kuigi algselt ihus Pallas hammast hoopis teise kuju peale.

“Ühe kujuna kaalusime Pallases suudlevate tudengite skulptuuri. Kui Pallas sai 2000.aastal uuesti kõrgkooliks, värviti pidulikuks avaaktuseks kõik raekoja platsi kivid ära ning mõtlesime, et see oleks olnud selline huvitav seos,” räägib Pallase tekstiiliosakonna juhataja Aet Ollisaar.

Suudlevate tudengite skulptuuri soovis väga ehtida Tartu Ülikool ning seepärast otsustas Pallase kunstikool hoopis Karl Menningu kuju kasuks. Miks lõpuks just Menningu kuju valituks osutus, see on seoses Pallase kooli ajalooliselt mitmete asukohtadega Tartu linnas.