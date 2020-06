PEDOFIIL VAIKIB: Madeleine McCanni arvatav röövija keeldub küsimustele vastamast 

Saksamaa uurijad usuvad, et Christian Brückneri nimeline pervert tappis tüdruku juba õige pea pärast seda, kui ta Portugalis asuvast hotellitoast kaduma läks. The Times kirjutab, et mees keeldub kommentaaridest, kuna süüdistajatel peab olema kõigepealt vettpidavaid tõendeid tema seotusest.