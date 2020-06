KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 8,07 miljonit diagnoositud nakatunut, 436 125 surma ja 4,14 miljonit tervenenut. Riigid võitlevad vaktsiinide pärast 

Hiina teatas täna 49 uuest koroonaviirusejuhtumist, neist 36 pealinnas Pekingis. Sarnaselt viiruse algallika Wuhaniga olid ka sealsed nakatumised seotud turuga, mis kaupleb värske lihakraamiga. Mitmeid haigusjuhtumeid tuvastati ka pealinna ümbritsevas Hebei provintsis. Võimud on juba kehtestanud piirangud Xinfadi turgu ümbritsevale kvartalile, samuti plaanitakse testida kõiki ümbruskonna elanikke.

Juba mitmendat päeva järjest teatas Iraan, et koroonasurmade arv riigis ületab sadat. Võimud andsid teada, et võivad uue laine piiramiseks taaskehtestada ranged piirangud.

Märtsikuus sulges Iraan kõik koolid, lükkas edasi kõik suuremad rahvasündmused ning keelas linnadevahelise reisimise, kuid aprillis hakkasid võimud korda järk-järgult leevendama. Samal ajal näitab ametlik statistika, et alates maist on nakatumiste arv taas tõusuteel.

Guardian kirjutab, et riigid üle maailma võitlevad selle nimel, et hankida endale võimalikult suured gripivaktsiini varud. Valitsused loodavad, et kaitsesüstid tavalise gripi vastu aitavad vähendada tervishoiusüsteemile langevat koormust, kui sügisel peaks saabuma värske koroonapuhang.