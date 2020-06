Õpilased otsustasid: Palamuse gümnaasium ei ava sügisel kümnendat klassi 

Veel aprillis rääkis Sõmer ajalehele Vooremaa, et sarnaselt teiste Jõgevamaa gümnaasiumidega ootab Palamuse gümnaasium noori katsetele. Jõgeva vallavolikogu ei ole samuti langetanud otsust, justkui lõpetataks Palamusel gümnaasiumihariduse andmine. Ometi ilutseb kooli kodulehel teade, et sügisest 10. klassi ei avata.

Lõpetajad läksid mujale

„Ainult kolme õpilasega gümnaasiumiklassi avamine ei oleks nende suhtes õiglane,“ ütleb Sõmer. „Kui klassis on ainult kolm inimest, siis ei teki isegi mingit diskussiooni, aga diskussioon on samuti osa gümnaasiumiharidusest. Riigigümnaasiumidel, kus klassis 30 õpilast, on rohkem võimalusi.“

„Kes läks Jõgevale, kes Tartu erinevatesse koolidesse,“ vastab Sõmer küsimusele, kuhu Palamuse noored siis kadusid. „Pärast katseid helistasime meil käinud noored läbi ja paraku oli enamus neist teinud teistsuguse valiku ja ei soovinud meile õppima tulla.“

„Kutsusime kõik kolm kindlat tulijat kooli ja rääkisime neile olukorrast,“ kirjeldab Sõmer, kuidas kool edasi talitas. „Pakkusime neile välja variandi, et soovi korral saavad and asuda õppima Jõgevamaa Gümnaasiumi. Helistasin nende juuresolekul direktorile, kes kinnitas, et noored on nende juurde oodatud. Neil päevil peaks neil olema vestlus, nii et lahendus nende jaoks on olemas.“

Üllatus vallale

Palamuse gümnaasiumi 9. klassis oli lõppeval õppeaastal 19 õpilast. Kui sel aastal läks kehvasti, siis koolijuht loodab, et järgmisel kevadel tuleb neile siiski klassitäis gümnasiste, praegu õpib nende kaheksandas klassis 26 last. Viimastel aastatel on Palamuse gümnaasiumiklassides olnud keskeltläbi tosin õpilast.