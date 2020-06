Vene kohus mõistis USA merejalaväelase spionaaži eest 16 aastaks trellide taha 

Whelani perekond oli kohtuotsusest pettunud ja teatasid, et Venemaal puudub kohtusüsteemil igasugune iseseisvus. „Kohtuotsus on lihtsalt viimane tõend, et Venemaal on kohtusüsteem katki. Me lootsime, et kohus näitab iseseisvust, aga lõpp näitas, et Venemaa kohtunikud on poliitilised, mitte õiglased,“ ütlesid nad avalikus kommentaaris. Nad avaldasid lootust, et Whelani advokaat vaidlustab kohtuotsuse ja kutsusid Ameerika võime ja presidenti üles meest koju tooma.