Raimond Kaljulaid | Tallinna uusarenduste korteritest võiks osa anda linnale munitsipaal- ja sotsiaalpindadeks 

Nähtamatud inimesed

Kirjutasin hiljuti Tallinna teede korrahoiu alarahastamisest ja see pälvis palju tähelepanu. Arusaadav, sest teid kasutavad kõik – autojuhid, jalakäijad ja kergliiklejad. Tallinnalt eluruumi ootava kahe ja poole tuhande inimese mure on suuresti nähtamatu, kuid me peame sellest rääkima.

Miks need inimesed vajavad elamispinna osas linna abi? Põhjused on erinevad: nõrk tervis või raske puudega lapsed, väga keerulised sotsiaalsed põhjused (ka lähisuhtevägivald), kõrge vanus jne. Neil inimestel sageli ei ole oma õiguste kaitseks võimalust pöörduda kohtusse ega ka erilist lootust tõstatada oma muresid meedias. Nad on teatud mõttes unustatud ja poliitikutele nähtamatud.

Kuid see ei tähenda, et neid ei ole olemas. Inimesi, kes ootavad linnalt korterit või elamispinda on Tallinnas üle kahe ja poole tuhande, kõige rohkem Lasnamäel. Paljud nendest inimestest on oodanud järjekordades aastaid ja aastaid.

Linnakortereid pole piisavalt

Eluruumi tagamine on sotsiaalhoolekande seadusest tulenev kohustus. See aspekt on väga oluline. Eluruumi peab abi vajavale inimesele tagama. Kui omavalitsus seda ei tee, siis ta rikub seadust.

Tallinnal on täna suurusjärgus neli ja pool tuhat linnakorterit. Aja jooksul osa neist vabaneb ja neid pakutakse järgmistele. Selle artikli kirjutamise ajal ei olnud mitte ühtegi vaba eluruumi pakkuda viies Tallinna linnaosas: Kristiines, Lasnamäel, Nõmmel, Pirital ja Põhja-Tallinnas. Haaberstis oli üks vaba korrer, Kesklinnas kolm ja Mustamäel neli. Kokku kaheksa vaba korterit – samal ajal on kaks ja pool tuhat inimest järjekorras.