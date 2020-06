ÕL VIDEO | AINA TARGEMAKS: milliseid uusi oskusi õpivad isejuhtivad sõidukid? 

TalTechi autonoomsete sõidukite uurimisrühm tegeleb uudsete lahenduste väljatöötamisega isejuhtivate sõidukite jaoks. Näiteks tõukeratastele arendatakse välja rakendust, mis tuvastab objekte, inimesi ja võib autonoomselt pidurdada või kommunikeerida. "Siin on ka näha, et võime tuvastada erinevaid inimesi. Selle põhjal saab teha liikumisotsuseid," tutvustab Sell rakendust, mis käib tõukeratta külge.

TalTechi autonoomsete sõidukite uurimisgrupi juht Raivo Sell. Foto: Erki Pärnaku

Iseauto saab osaks targast linnakust, kus arendatakse välja nutikas taristu. "Kui me tahame panna isejuhtivat süsteemi kuskile tööle, siis on enne mõistlik see läbi simuleerida. Ehks siis drooni kasutame selle koha kaardistamiseks. Saame väga täpse digitaalkaksiku sellest keskkonnast. Siis saame panna bussi selles keskkonnas liikuma ja juba on näha, kus võivad tekkida ohtlikud olukorrad," räägib Sell, et see aitab tõsta ka kogu lahenduse turvalisust.