Maasikaskandaali tulemus: päritolupettuseid on turgudel oluliselt vähem 

Eelmisel aastal oli maasikatega turgudel mitmeid muresid – küll leiti mürgiseid ained, küll peteti inimesi maasikate päritolumaaga. Maasikaskandaaliga tegelenud ja endise maaeluministri Mart Järviku sõnul korrastas see kõik turgu. “Kui käin ise ostmas, siis on selgelt eristatud, kus on Kreeka, Poola ja Eesti maasikad,” ütles Järvik.