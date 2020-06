Loomaarst hoiatab: lemmikule ei tohi anda sööki oma toidulaualt! 

Kui kodutoidu all peetakse silma toitu, mille omanik valmistab spetsiaalselt loomale mõeldes, võttes arvesse tema vanust, suurust, aktiivsust jne, pole selles midagi halba. Lihtsalt protsess ise on aeganõudvam ning aeg on just sageli selleks määravaks faktoriks.

„Rääkides toortoidust, siis tegemist on toiduga, mis on keemiliselt töötlemata – see tähendab, et patoloogilised bakterid võivad seal väga kergesti vohama hakata, kui hoiutingimused on valed. Sellise toidu söötmine oma lemmikule võib väga kurvalt lõppeda. Võimalus on väike, aga ta on olemas,“ seletab Tobias.

Kui loomale pannakse kõrvuti lihakauss ja krõbinakauss, siis suure tõenäosusega valib ta ikka liha. „Loomad söövad esmalt oma ninaga. Kuid on ka loomi, just kasside seas olen ma seda märganud, kes valikuvõimaluse tekkimisel eelistavad kanafileele just krõbinaid,“ lisab ta.

Loomaarstina töötatud aastate jooksul on Piret Tobias märganud, et lemmikloomad elavad järjest kauem. „Kümme aastat tagasi oli 15aastane kass haruldus, kuid tänapäeval on see iganädalane, kui praksises on vastuvõtul mõni kõbus vanake,“ toob ta välja. „Oma osa selles näen ma just kvaliteetsetes loomakrõbinates. Muidugi on krõbinal ja krõbinal vahe sees. Turul on palju mittekvaliteetset valmistoitu loomale, kuid on ka palju toite, mille välja töötamisel on nähtud väga palju vaeva. See muidugi kajastub ka kilo hinnas. On toite, mille puhul on võimalik öelda, et valguallikas kasvatatakse just selle loomatoidu tarvis ja tegemist ei ole tapasaaduste jääkproduktidega. Reeglina loomakliinikutes ja lemmikloomapoest on võimalik leida kvaliteettoitu, mis on tõesti head.“

Loomulikult ei saa kliinikus üle ega ümber ravitoitudest, millega on võimalik looma elukvaliteeti ja eluiga märkimisväärselt pikendada. „Kodutoiduga on äärmiselt keeruline panna paika õige ratsioon haige looma jaoks. Ravitoiduga on see tehtud lihtsamaks nii loomaomanikule kui arstile. On olemas erinevaid ravitoite alates diabeedihaigetele, neerupuudulikkusega, maksaprobleemiga, põieprobleemiga, seedehäiretega loomadele, lõpetades kaaluprobleemi ja allergia all kannatavate loomadega,“ lausub Tobias.

Ta paneb loomaomanikele südamele, et nad ei annaks oma lemmikule enda toidulaualt üle jäänud kraami. „Kui kodutoit, siis ikka spetsiaalselt teie lemmikule valmistatud toit, arvestades tema energiavajadust. Noorel kasvaval loomal ei tohi unustada vitamiine ja mineraale,“ toonitab Piret Tobias.