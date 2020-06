Kuriteokahtlusega kohtuniku töösuhet peatatud pole 

„Eveli Vavrenjukiga seotud kriminaalasjas on plaanitud toimingud lõpule viidud ning toimik on jõudnud uurimisasutusest riigiprokuratuuri,“ on öelnud riigiprokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas. Vavernjuki töölt kõrvaldamiseks ei ole seaduslikku alust, kuna prokuratuur ei ole esitanud kriminaalmenetluse ajaks tema ametist eemaldamise taotlust, on öelnud Riigikohtu pressiesindaja Susann Kivi. Vavernjukile esitati novembris kahtlustus altkäemaksu nõudmises ja korduvas võtmises, valeandmete esitamises ning isikuandmete ebaseaduslikus edastamises. Mõned päevad pärast kahtlustuse esitamist läks ta aastaks palgata puhkusele.Vavrenjuki avalduse alusel lõpetati tema puhkus 11. maist, kirjutas Delfi.