Juhtkiri | Millises Eestis me tahame elada? 

Kui üksikisiku tasandil on elukoha valiku loogika üsna lihtsasti hoomatav – lõviosa noortest kipub linna, sest seal on paremad õppimis- ja töövõimalused ning kasvõi teenuste valik; lastega pere võib sellest enam väärtustada aga turvalist ja võimalikult rohelist elupaika –, siis eraldi tähelepanu vajab see, milline on nende üksikute otsuste koondtulemus. Kui ainsad kasvavad linnad on Tallinn ja selle satelliitlinn Saue ning kasv toimub teiste maakondade elanikkonna kahanemise arvelt, kus omakorda satub ohtu teatud avalike teenuste jätkusuutlikkus, siis mõjutab see otseselt Eesti elupaikade mitmekesisust. Teisisõnu: kui kaugele saab ja tahab see linnaelust tüdinud pere näiteks Tallinnast kolida, tehes vastavalt järeleandmisi hariduses, arstiabi kättesaadavuses, vaba aja veetmise võimalustes ja paljus muus? Omaette küsimus on, kas elupaikade mitmekesisusest saavad võrdselt osa kõik elanikud või kahandab nende elukohavalikuid näiteks sõiduoskuse või sobivate eluruumide puudus jms.