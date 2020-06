Toomas Alatalu | Põlvili on pool Ameerikat 

Tasub mäletada, et orjuse kaotajaks USAs oli vabariiklasest president Abraham Lincoln (1861–65) ja et praegustes sündmustes tooni andev liikumine Black Lives Matter (tõlkes: mustade eludel on väärtus) tekkis 2013. aastal kui reageering toonastele rassismiga seotud kokkupõrgetele. See aga oli USA esimese mustanahalise ja demokraadist presidendi Barack Obama võimu aeg (2009–17) ja tuleb küsida – mida tegid demokraadid ise probleemi lahendamiseks 2014. aastast kuni 2017. aasta jaanuarini? Mis toimus seejärel kuni jaanuarini 2020, on meeles – demokraadid kuulutasid välja resistencia (= vastupanu) ja püüdsid president Trumpi ametist maha võtta, süüdistades teda pea kolm aastat järjepannu Kremli teenistuses olemises ja seejärel võimuliialdustes Ukraina poliitikas.

Kodused tegematajätmised annavad märku

2020. aasta jaanuari lõpp tähendas pööret kogu maailmale – pandeemia nõudis piiranguid, tootmise ja tarbimise seiskamist ning seda kehtestasid valitsused. Eelmist piiramiste ja puuduste aega – teist maailmasõda – mäletasid vaid üksikud ja nii küpses vabadusega harjunud inimestel ühel hetkel soov naasta iga hinna eest kohe endise eluolu juurde. See aga tähendas vältimatut konflikti inimelude nimel toimetavate valitsustega, konflikti teravus aga sõltus riigi sisekliimast ja – USA meedia hoiakust tulenevalt – see on seal olnud presidenti mahategev ja eitav.

Iga uus kriis võimendab aga alati vanu probleeme ja USAs on neist peamisteks vaesus ja rassism. Kui püüda selgitada, miks Lincolni alustatu sai sisulise järje alles 1960ndatel (Martin Luther King), siis oli alles teine maailmasõda see, mis tõi USA – kes siiani oli toimetanud üksnes Ladina-Ameerikas – Euroopasse ja Aasiasse. Tõus maailma esiriigiks andis Valgele Majale suurepärase võimaluse kõigi teiste õpetamiseks ja selles rollis ei suudetud või ei osatud enam märgata kodus tegemata jäetut. Mammona tuli mujalt kokku, sära samuti ja rahulolematuse pursked kodus, ajendatuna süvenevast vaesusest ja rassilisest diskrimineerimisest, leidsid ohjamist politseinike ja rahvuskaardi abil. Kuidas see teinekord teoks tehti, paljastas äsja telefoniga filmitu ja internetti paisatu.

Saab öelda, et kordus araabia kevade algus – detsembris 2010 pani end Tuneesias põlema naispolitseiniku poolt solvatud tänavakaupmees, põlemist näidati kõikidel ekraanidel ning varsti põles kogu Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida. USAs surus valge politsenik ligi üheksa minutit kinnivõetu kaela, mis lõppes lämbumisega. Juhtunu teles näitamise mõju oli seekord veel kiirem – pea kõik mustanahalised USAs ja teistes riikides ning neile kaasatundjad, kes samuti on kogenud või pealt näinud mustade ebaõiglast kohtlemist ja valgete omavoli, reageerisid tänavale tulemisega. Andmaks märku – senine poliitika peab muutuma. Kuna tuldi välja korraga umbes kahesajas linnas, ei kartnud see mass enam kedagi.

Tegelikult on Ameerikas palju heal järjel olevaid mustanahalisi poliitikuid, ärimehi ja kultuuriinimesi ning korravalvurite hulgas on mustanahalisi kohati rohkemgi. Lisades jagunemise vabariiklasteks-demokraatideks, on käes selgus, miks kogu mustanahaliste mass rahutustes ei osale. Tasub märgata, et paljud protestivad seadusega ette nähtud raamides ning distantseerivad end poeröövijatest ja muidu vandaalitsejatest. Seaduse järgijad aitavad hoida fookuses USA demokraatliku partei ladvikut, kes teeb kõik protestide suunamiseks sääraselt, et saaks süüdistada president Trumpi ülearuses tegevuses või tegevusetuses.

Demokraadid läksid kaasa „kultuurirevolutsiooniga“