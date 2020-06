USKUMATU! Briti naine haudus supermarketi munadest välja kolm pardipoega 

Waitrose'i supermarketi esindaja ütles, et viljastatud mune on täiesti ohutu süüa ning need ei erine tavalistest munadest millegi poolest, vahendab BBC.

Lello, kes töötab tavaliselt kaupluse abijuhatajana, sai oma idee Facebookist, kus ta nägi, kuidas keegi kauplusest ostetud vutimune haub. Kuu aega peale munade inkubaatorisse asetamist, kuulis Lello väikest piiksu ning pardipojad hakkasid munakoori lõhkuma.

Kuigi Lello ütles, et see oli tema jaoks imeline kogemus, ei plaani ta eksperimenti uuesti korrata. "Ainus põhjus, miks ma praegu pardipoegade haudumise ette võtsin, oli seetõttu, et olin sundpuhkusel. Nüüd mul on aega kasvatada nad piisavalt suureks, et nad mind päev otsa ei vajaks. Tavalisel ajal pole see aga võimalik," selgitas ta.