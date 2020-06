Ilmatargad ennustavad, milline on jaanipäeva ilm  

„Eks ta ikka vihame ja jahe tule. Kuna see soe, mis nüüd on olnud, see tänavuse aasta kohta juba palju. Ja tuleb arvestada ka seda, kuidas tänavu tuulte suund on ja õhurõhu muutumine,“ räägib Jaan, kes möönab, et jaanipäeva ilma ennustamine on ääretult raske. „Tuul keerab ühte suunda ja ongi täitsa teine pilt.“ Seejuures soovitab ta jaanitulele minnes siiski soojema kehakatte ligi hoida.

Jaan usub, et tänavu suvel on kõige parem puhkust võtta juuli teises pooles. Pärast jaanipäeva ja juuli alguses on ilm pigem heitlik ning midagi ilusat loota pole.

Norrakate ilmaportaal YR.no pikaajaline prognoos lubab 22. juuniks pigem soojemapoolset ja päikeselist ilma, kus õhutemperatuur jääb päeval 20 kraadi ringi ja öösel 13 kraadi peale. Venemaa ilmaportaal Gismeteo lubab 23. juuniks kuni 24. kraadist sooja, prognoosis on näha ka mitmel pool Eestis vihma.

