Eesti uudised Ilmatargad ennustavad: kas jaanipäeval läheb vaja päikeseprille või vihmavarju Kristjan Väli , eile, 17:40 Jaga: M

JAANIPÄEVAL TASUB KÕIKE OODATA: Ilmtargad tunnistavad, et suvisel pööripäeval on ilm tõenäoliselt nii nagu alati: jahe ja tuuline. Vihma osas on nii ja naa. Foto: Aldo Luud

„Pange soojalt riidesse ja hoidke kahemeetrist vahet teineteisega,“ soovitab ilmatark Arvo Saidla ehk Metsavana, kelle sõnul looduse märgid näitavat jaanipäevaks jahedamapoolset ilma. Seejuures möönab ta, et suvine pööripäev tuleb tänavu pigem kuivemapoolne.