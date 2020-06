Järgmisel nädalal hoovihmast pääsu pole 

Päeval jõuab madalrõhkkond Leedu-Läti piirile ja selle põhjaserva mööda kandub sajuhooge ka Eestisse. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 18 kuni 23 soojakraadi.



Teisipäeval tuul nõrgeneb ja puhub valdavalt idakaarest. Lõunakaarest lisandub sooja ning õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, päeval 20 kuni 25.



Kolmapäeval jääb hääbuv madalrõhuvöönd Balti riikide kohale. Siin-seal sajab hoovihma, kohati on äikest. Idakaare tuul on sisemaal mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, päeval 21 kuni 26 soojakraadi.



Neljapäeval õhurõhk aeglaselt tõuseb, kuid hoovihma võimalus püsib. Tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, päeval 21 kuni 26.



Reedel tugevneb kõrgema rõhuga vöönd. Pilvi on hõredamalt ja ilm on suurema sajuta ning rahulik. Õhutemperatuur on öösel 11 kuni 16, päeval 23 kuni 27 soojakraadi.