KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 7,89 miljonit diagnoositud nakatunut, 432 000 surma ja 4,05 miljonit tervenenut. Hiina teatas suurimast juhtumite arvust alates aprillist Toimetas Eigo Kaljurand , täna, 13:35

Hiina sulges koroonaviiruse uue kolde tõttu Pekingi turupiirkonna Foto: AFP/Scanpix

Koroonaviirus Sars-CoV-2 levib 213 riigis. Laupäeva hommikuks on kogu maailmas tuvastatud 7 891 289 haigusjuhtumit. Surnud on 432 746 ja paranenud 4 052 913 inimest. Hiina teatas 57 uuest juhtumist, mis on suurim ööpäevane nakatunute arv alates aprillist.