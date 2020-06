Martin Helme Lihula sündmustest: Eestis peaks kehtima surmanuhtlus 

Emotsionaalselt alustas ta juttu viitest sellele, et mida saamegi tahta, kui politsei on alarahastatud. Siin sekkus Mart Helme poja juttu ja kinnitas: „meie rahastame politseid. Ma ütlen ära, ma ei astu sammugi tagasi politsei ja pääste rahastamises.“ Mart Helme kinnitas, et nende rahastus peab kasvama, palkade kallale kohe kindlasti ei minda.

Jutuks tuli see, et Lihulas toimunud sündmusele reageerimisega läks aega 45 minutit. Kuid meeste sõnul on oluline rõhutada, et reageerisid ju eriüksused.