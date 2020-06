COVID-19 antikehade saaga | Nelli Kalikova: Eestis võtab otsuseid vastu seltskond, kellel puudub erialane kompetents, kuid on võim  

"See on veelkordne näide vigasest probleemi käsitlusest, mille taga on erialase kompetentsi puudumine valitsuse nõunike, eeskätt Terviseameti poolt. Kaldun arvama, et dr.Arkadi Popov sai liiga vara koroonaepideemia vastase töö korraldamisest tagandatud. See, et mitu arstide ühendust avaldasid nördimust kavandatud antikehade uurimise plaani kohta, näitab, et isegi need arstid, kes ei ole epidemioloogi haridusega, tuginedes ainult arsti loogikale ja kainele mõistusele said aru, et kavandatud plaan on halb ja ei anna uut teadmist, mis aitaks tulevikus epideemiaga paremini hakkama saada.

Mis meil on reaalselt olemas? Kolm ärimeest tegid eesti riigile suuremeelse ligi pool miljonit eurot maksva kingituse - 50 000 Covid-19 antikehade tuvastamise kiirtesti. Arvestades riigi piiratud ressurssi on see märkimisväärne abipakett. Loomulikult ärimehed ei tea ja ei peagi teadma, kuidas seda abi parimal moel kasutada. Nende arutlus on ilmselt sama, mis kõikidel tavakodanikel: sellega saab kindlaks teha, kas mul oli Covid-19 või ei olnud, mis on iseenesest igale inimesele ju huvipakkuv asi.

Teine teadmiste tase on asjatundjate, spetsialistide tase. Nemad peavad leidma sellele kingitusele kõige otstarbekama kasutuse. Kuid siia ongi koer maetud. Otsuseid võtab vastu seltskond, millel puudub erialane kompetents kuid on võim ja administratiivne ressurss.

Selleks, et antud teste otstarbekalt kasutada, peab endale aru andma, mida see test kindlaks teeb. See test näitab, et lähiminevikus (nädalaid ja kuid, mitte aastaid tagasi) antud inimene kohtus selle viirusega ja organism reageeris antikehade tekkega. Tänapäeva teadus ja ka antud test ei anna veel vastust, kas on tekkinud piisav immuunsus, et inimene oleks kaitstud uue nakatumise eest, kui kaua see immuunsus võib kesta, kas uus nakatumine päädib kerge haiguskuluga või mitte jne. Küsimusi on rohkem, kui vastuseid.

Kuid mida siiski saab selle testi abil teha või teada saada, sest päris kasutu ta ka ei ole. Alustame sellest, kuskohal see test on kasutu. Kahjuks just seal, kus meie puudulike epidemioloogiliste teadmistega asjatundjad seda juurutada tahavad, ehk nende inimeste uurimine, kes meie riiki sisenevad (laeva, lennukiga, teab mis transpordiga veel). Vaatleme kaks varianti.

Inimesel leiti antikehad. Ja miss selle teadmisega peale hakata? Väita, et ta on teistele ohutu ja võib eirata kõiki epideemiavastaseid meetmeid? Tänapäeva teadus seda veel ei kinnita. Ainuke, mida see leid tõestab, et uuritu on varem viirusega kohtunud.

Inimesel ei leitud antikehi. Selle teadmisega momendil ka ei ole midagi teha. Ainus, mida võib oletada, et ta pole seni viirusega kohtunud. Ja isegi see ei ole kindel, sest ta võib olla alles nakatunud ja antikehad ei ole veel jõudnud tekkida. Jälle pole selle teadmisega midagi peale hakata.

Kui arvestada, et nende uuringutele kulub kallis kiirabitöötajate ressurss sadamas ja lennujaamas väga kahtlase tulemuse saamiseks, siis tekib küsimus, kes oli selle idee autor ja mis on selle meetme põhjendus. Lihtsal testide kiire ära kasutamine ei peaks olema eesmärk.