Ohustatud punaste pandade liiki aidatakse säilitada neid satelliidiga jälgides 

Punased pandad on ohustatud liik. Nende arv ulatub Himaalaja idaosas ja Edela-Hiinas vaid mõne tuhandeni. Kümnele punasele pandale on paigaldatud GPS kaelavõrud, et jälgida nende levila Kangchenjunga mäe lähedal asuvates metsades. Väidetavalt töötavad GPS-kraed hästi ja annavad põnevaid andmeid, vahendab BBC .

"See on punase panda kaitsmisel suur verstapost," ütles Nepali metsade ja pinnasekaitse osakonna peadirektor Man Bahadur Khadka.

Punast pandat peeti algselt pesukaru sugulaseks, hiljem arvati, et nad on seotud karudega. Nüüd on teada, et liik kuulub oma perekonda ja on maailmas üks evolutsiooniliselt eristuvamaid ja ülemaailmselt ohustatud imetajaid.