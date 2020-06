"Rahva teenrid": relvaloa saamise reeglid peab üle vaatama 

"Tragöödia on taas Eesti inimesi pannud mõtlema inimelu haprusest. Üle pika aja on alanud relvadebatt. Iga ühiskonda vapustava sündmuse puhul tekib küsimus, kas seda saanuks ära hoida," sõnas saatejuht Mirko Ojakivi.

“Miks see siis nii on? Miks meil on see reegel kehtestatud? Miks me siis ei jõua sügavamale ja ei vaata neid isikuid lähemalt. Miks see on lihtsalt formaalsus?” küsis ta.

Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjanik Krister Paris tõdes, et sellistes valdkondades toimub Eestis edasiminek ainult siis, kui juhtub midagi traagilist. Ta tõi välja ka perearstide mure, et neil sisuliselt puudub võimalus juba välja antud tervisetõendite tühistamiseks.

"See on üks koht, kus süsteemselt annaks midagi korrigeerida," nentis Paris, et tungival vajadusel peaks arstidel olema võimalus lubade tühistamiseks.

"Ehk kui inimene satub probleemide küüsi, siis kusagil lähevad tulukesed põlema ja tal tühistatakse relvaloa tervisetõend," ütles saatejuht Mirko Ojakivi. "Aga siis võib tekkida see häda, et inimesed ei julge abi saamiseks arsti poole pöörduda. Nad teavad, et teatud diagnoosiga võivad nad jääda automaatselt relvaloast ilma."

"Ma usun, et arst lähtub ennekõike enda sügavast veendumusest ehk tühistamine ei oleks automaatne," rõhutas Paris.