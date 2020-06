Koroonaviiruse seljatanud USA meest ootas ees miljoni dollari suurune haiglaarve 

Michael Flor jõudis sel kevadel surmale nii lähedale, et ütles telefonis oma naisele ja lastele viimaseid hüvastijätusõnu, vahendab The Seattle Times . Nüüdseks paraneb mees jõudsalt. Peale tervenemist ootas teda aga ees üle miljoni dollari suurune haiglaarve. "Ma tegin selle lahti ja ütlesin 'püha pe*se!'," räägib mees.

Flor viibis haiglas 62 päeva, millest enamuse ta oli teadvuseta. Tema naine aga mäletab, et Flor oli korra teadvusele tulnud ja öelnud: "Sa pead mind siit välja saama! Me ei jõua seda kinni maksta."

Kuna mees elas üle just koroonaviiruse, on siiski lootust, et ta ei pea oma ravi eest mitte midagi maksma. Riik toetab COVID-19 patsiente. USA vähi, leukeemia ja muude haiguste patsiendid peavad aga siiski oma suured haiglakulud ise kinni maksma.

Flor ütles, et ta on täiesti teadlik sellest, et keegi teine võib tema haiglaarve kinni maksta – nimelt maksumaksjad ja teised kindlustusteenuste kliendid. "Minu elu päästmine läks maksma miljon dollarit. Muidugi võib öelda, et see on raha hästi kulutatud," ütles Flor. "Kuid ma võin olla ainus inimene, kes nii tunneb."