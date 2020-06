VIDEO | Kanada põlisrahvaste liidri vägivaldne vahistamine tekitas riigis arutelu politsei rassistlike eelarvamuste üle 

Kanada kohus avalikustas video, mida kasutati tõendina. Seal on näha, kuidas Athabasca Chipewyani põlisrahva pealik Allan Adam politseinike poolt maha murtakse ja üks võimuesindaja teda seejärel näkku lööb, vahendab BBC.

"On ütlematagi selge, miks politsei keeldus video avaldamisest. See räägib enda eest," lasus Adami avdokaat Brian Beresh. Videos proovib üks politseinik Adami kätt haarata. Teine politseiametnik tormab sündmuskohale, surub ta vastu maad ja lööb talle näkku. Seejärel hoidsid politseinikud meest kägistades pikali.

"Süstemaatiline rassism on osa igast institutsioonist ja Kanada politsei pole erand," kahetses riigi politseülem Breanda Luck. Allan Adam ise ütles Kanada meediale, et selline käitumine peab lõppema. "Kuna oleme vähemus ja keegi ei astu meie eest välja, kasutavad politseinikud liigset jõudu pea alati, kui meie inimesed midagi valesti teevad. See peab lõppema," sõnas ta.