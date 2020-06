KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 7,72 miljonit diagnoositud nakatunut, 428 000 surma ja 3,96 miljonit tervenenut. Hiina sulges uue kolde tõttu Pekingi turupiirkonna 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 2 116 922. Eile tuvastati riigis 27 221 uut nakatunut. 200 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 7 riiki: Brasiilia (829 902), Venemaa (511 423), India (309 603), Suurbritannia (292 950), Hispaania (290 289), Itaalia (236 305 ja Peruu (220 749)

Brasiilias tuvastati eile lausa 24 253 ja Indias 11 320 uut nakatunut. Üle 5000 haigusjuhtumi lisandus veel Venemaal (8987), Peruus (5961), Pakistanis (6397) ja Tšiilis (6754). Koroonaviirus levib hoogsalt Ladina-Ameerikas ja Lõuna-Aasias. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2,15 miljoni nakatunu ja uusi juhtumeid lisandub muu maailmaga võrreldes aeglaselt.

Enim Covid-19 surmajuhtumeid on samuti USAs – 116 892. Eile lisandus 791 surma. Üldarvestuses on alates eilsest teisel positsioonil Brasiilia 41 901 ohvriga, kellest 843 suri viimase ööpäevaga. Neile järgnevad Suurbritannia (41 481), Itaalia (34 223), Prantsusmaa (29 374), Hispaania (27 136), Mehhiko (15 944) ja Belgia (9646).

Pekingi Xinfadi hulgimüügiturul testiti 517 inimesest, kellest 45 olid nakatanud, vahendab Reuters. Piirkonna ametnik Chu Junwei tunnistas, et piirkond läks sõjaaja eriolukorra režiimile.

Turg ja 11 seda ümbritsevat naabruskonda lukustati ning piirkondades on ööpäevaringne valve. "Esialgsel hinnangul võisid juhtumid tulla kontaktist saastunud turul või nad said viiruse seal nakatanud inimestelt," ütles ametnik Pang Xinghuo.

Ka Pekingi linna pressiesindaja kinnitas, et linna haiglasse viidud patsiendid olid külastanud just Xinfadi turgu. Pekingis keelati koheselt kõik spordiüritused, peatati provintsidevaheline turism ja loobuti plaanist, et alates esmaspäevast pääsevad üliõpilased taas kooli. Lisaks suleti linna hulgimüügiturud.