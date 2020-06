Tarneraskuste ennetamine: riik tahab ravimite hulgimüüjatelt iganädalast ülevaadet laoseisust 

Muudatus on vajalik, et ennetada ravimite tarneraskuste tekkimist ja leevendada nende mõju patsientidele.

„Ravimite jätkuv kättesaadavus on olnud äsjase kriisi lahendamisel olulise tähtsusega. Kuna paljud riigid on COVID-19 pandeemia tõttu jätkuvalt hädaolukorras ning uue puhangu tekkimise oht püsib võib ravimite vajadus ootamatult suureneda ning tarned takerduda seoses häiretega transiidikoridorides või logistikas. Seega on piisavalt sage infovahetus ravimite laoseisu kohta Eestis väga oluline, et vajadusel riigi tasandil sekkuda,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.