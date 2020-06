MIKS NAD MÄSSAVAD? Ameerikas võib surma politseiniku käe läbi oodata iga tuhandes mustanahaline mees 

Kui Ameerika poliitikastrateeg Lee Atwater 1981. aastal need sõnad lausus, ei tahtnud ta, et need avalikuks tuleksid. Sõnum, mis neis peitub, et kogu süsteem on ja on alati olnud ja tegelikult jääbki olema mustanahaliste vastu, jätab, taas Atwaterit ennast tsiteerides, „halva mulje“. Isegi üksikud poliitilised otsused, mis afroameeriklaste elu kergemaks võivad teha, näiteks laste sõidutamine eri koolidesse, et vältida üherassiliste kooliperede teket, võivad saada negatiivse tähenduse, kui neid bussikvootideks või sunniviisiliseks bussiveoks nimetada, mida ka tehti ja mis ka juhtus. Paljud Ameerika linnaalad on täiesti segregeeritud, st rassiliselt eraldatud: linnas endas elavad pigem vähemusrasside esindajad, samas kui valged koonduvad äärelinnadesse (ingl k suburbs ja suburbia). Nii mõnigi valge suburbia elanik ütleb midagi säärast: „Siin on nii rahulik, mitte nagu linnas. Siin on head koolid, mitte nagu linnas. Siin on head inimesed, mitte nagu linnas, kus nad on natuke nagu sellised, noh, teistmoodi.“