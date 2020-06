Haigla palub kajakapesa eemaldamist: linnud häirivad patsiente 

Tallinnas Paldiski maanteel asuva Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriapolikliiniku katusele on end elama sättinud kajakad, ilmselt nüüdseks on juba ka pojad koorunud, teatas PERHi majanduskorralduse spetsialist mai lõpupoole keskkonnaametile. Palume keskkonnaameti luba linnud mujale toimetada, sest need häirivad meie patsiente ja töötajaid, lisas ta.

PERH on hädas olnud teisegi kajakaga, kes pesitses Mustamäel haigla parklas. Keskkonnaamet andis haiglale loa pesa eemaldada, kuna poegi kaitsev lind võib inimesi ohustada. Keskkonnaamet on rõhutanud, et probleemi lahendus ei saa olla pesade või munade korjamine pesitsusajal, vaid järjepidevalt ennetavate meetmete kasutamine, et linnud ei saaks probleeme tekitavas kohas pesa ehitamist ja munemist alustada.