Terviseamet küsis andmekaitselt koroonaviirusesse nakatanute avaldamise kohta õigusnõu 

Terviseamet küsis, kas juhul, kui tegu on statistiliste andmetega ning nendest ei ole tuvastatavad nakatunud isikud, on ametil luba andmeid avaldada ning kas kirjeldatud info järgi oleks võimalik tuvastada, et konkreetsel hooldekodu patsiendil on viirus.

AKI on juhtinud tähelepanu sellele, et teatud olukorras võib liigse täpsusega info esitamine suurendada isikute kaudse tuvastamise riski ja sellega tuleb statistiliste andmete töötlemisel arvestada. „Kui avalikkusele on teada, et hooldekodus on 25 elanikku ja pressiteate järgi ongi selles hooldekodus nakatunud 25 elanikku, siis saab teha järelduse, et nakatunud on kõik hooldekodu elanikud. Kuid see ei pruugi tähendada, et laiem avalikkus saaks teada sellest, kes nakatunud elanikud on, kuna hooldekodu elanike nimelised andmed ei ole avalikkusele kättesaadavad,“ seisis AKI vastuses.

AKI leidis, et küsimus on selles, kas kirjeldatud info järgi oleks võimalik kaudselt tuvastada, et konkreetsel hooldekodu patsiendil on viirus. „Meile näib, et see pigem ei ole võimalik.“