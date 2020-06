Briti tabloid: Boris Johnson on maailma ebapopulaarseim riigipea 

Vaid 41 protsenti brittidest on rahul valitsuse tegevusega koroonapandeemia haldamisel. 56 protsenti ehk üle poolte peab Briti valitsuse tööd niivõrd kehvaks, et viib üleriigilise hinnangu negatiivsele poolele üle: -15. Mehhiko ja USA järel (-12 mõlemal) on see kõige madalam hinnang kogu maailmas.