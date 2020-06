MASKID KUI MEDUUSID! Maailmamerd reostab koroonaprügi: äravisatud ühekordsed näomaskid 

Prantsuse keskkonnaorganisatsioon Opération Mer Propre nimetab seda Covidi prügiks: kindad, maskid, desovahendite pudelikesed. Nende esindaja kommenteeris The Guardianile, et hetkel veel pole koroonaprügi hulk meres just suur, ent kuna kogu maailm kasutab praegu meeletutes kogustes ühekordseks kasutamiseks mõeldud tooteid, võib probleem üsna tõenäoliselt peagi hullemaks muutuda.