Top | EKRE maasikad 

President Rüütel on küll öelnud, et Eesti demokraatia eripäraks on relvastatud rahvas, kuid Lihula tulistamine pani taas arutlema relvalubade saamise formaalsuse üle. Relvaloa väljastanud politsei saab vaadata küll peeglisse, kuid tagantjärele tarkusest on vähe kasu ning kõiki olukordi pole võimalik ette näha ka arstitõendi väljastajail. Kõike peensusteni reguleerides ja vinti üle keerates ei pruugi samuti soovitud tulemust saada.