AMRUKELMIDE OHVRID: maksime olematute riiete ja koduloomade eest tuhandeid eurosid  

Kõlab kui kaunis muinaslugu, kuid paraku ei ole need tunded mõeldud kestma „... kuni surm meid lahutab“. Tegemist on kavalate kelmide lihtlabase petuskeemiga, mille ohvriks langenu on valmis vabatahtlikult kandma kalliks saanud kaugele lähedasele üle kõik oma säästud ning vajadusel võlgugi võtma.

Tutvus armukelmiga saab alguse internetis: Facebook, Tinder, Twitter, erinevad tutvumisportaalid. Ta saadab sõbrakutse. Kirjutab ilusaid sõnu. Tutvustab end USA sõduri või meremehena, kes on hetkel mõnel tähtsal missioonil. Näiteks Afganistanis. Ta on otsimas oma ellu armastust. Saadab pilte, millelt vaatab vastu heas vormis mees. Ütleb, et see on tema.

ARMUKELM: end USA sõdurina esitlevad petised on sõnades nii osavad, et nendega suhtlema hakanud naistel ei teki mõtetki, et armulugu pole siiras. Seda enam, et suli otse raha ei küsi vaid tal tekivad probleemid, mille lahendamisel on armunud naine valmis vabatahtlikult rahakoti lahti tegema. Foto: Zoran Mladenovic / Alamy

Skeem on lihtne: te vahetate kirju paar kuud, pool aastat, aasta. Mees lubab kohe tulla Eestisse, kuid tekivad rahamured. Te olete valmis aitama - kannate üle sadu, tuhandeid ja vahel isegi kümneid tuhandeid eurosid. Te ei aima halba, sest usaldate inimest teispool ekraani. Teie tunded on siirad.

Aga siis saab teil raha otsa. Ütlete seda kallimale. Pärast seda kustub ka tema armastuss. Ta viskab teie vestluse prügikasti, paneb blokeeringu peale.

Ja siis te taipate, et langesite petturi lõksu. Vahel ka mitte ning pahandate isegi politseiniku peale, kui ta teile selgitab, et sõdurit pole olemas. Sest hinges on ikka lootus: „Aga äkki...?“

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütleb, et igal aastal langeb selle skeemi ohvriks kümmekond eestlannat, kellelt petturitel õnnestub välja meelitada kokku umbes sada tuhat eurot.