MÜSTIKA! India järv värvus üleöö roosaks 

Eksperdid usuvad, et Lonari järve värvimuutuse taga seisab kahe fenomeni koosmõju: ühelt poolt järvevee aina suurenev soolatase, teisalt vetikate äkiline levik. Midagi sarnast on enne täheldatud ka Ameerika Ühendriikides Suure Soolajärve juures.

„Tänavu näeb see välja eriti punane, kuna vee soolasus on tõusnud,“ selgitas CNNile kohalik geoloog Gajanan Kharat. „Samuti on vähenenud vee hulk ning järv ise on muutunud madalamaks.“ Teadlase sõnul uuritakse paralleelselt ka võimalust, et süüdi on punased vetikad.