Eesti uudised Kalle Klandorf: Hipodroomi arendaja levitab valeinfot, et linna survestada Toimetas Kristjan Väli , täna, 17:25

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. Foto: Martin Ahven

„Hipodroomi ärikvartali arendusega tegeleva Alfa Property juhatuse liige Jaanus Mikk on täna meediale väitnud, et linn on nõustunud arendaja lahendusega juhtida sademevesi isevoolavalt merre. See on väljamõeldis,“ lausub Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf.