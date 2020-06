Läks mölluks: Kajar Lemberi protsessi advokaadid nõuavad teist kohtunikku 

„See on mahukas kohtuasi, mis on avalikkuse huvi all,“ teatab vandeadvokaat Marko Kairjak ja jagab viis sekundit kuulsust ka kolmele saalis olevale reporterile. „Tagumistes pinkides istuvad ajakirjanikud, kes kirjutavad sellest kohtuasjast. Kohus on surve all, et näidata kohtupidamise efektiivsust.“