Kuidas saada säravavalge naeratus kiiresti ja mugavalt? 

Miks otsustasid oma hambaid valgendada?

Säravvalge naeratus on minu jaoks oluline osa välimusest. Nii nagu ma hoolitsen oma küünte ja juuste eest, samamoodi tahan ka, et mul oleks kaunis naeratus. Lisaks saan kindlasti enesekindlust, kuna tean, et mu hambad on valged ja seega võin julgelt naeratada.

Kuidas jõudsid iSmile.ee lehel Beaming White toodeteni?

Ma olen hambaid juba ammu valgendanud. Alguses kasutasin USAst tellitud plaastreid, mida on teinud kindlasti paljud, aga hambad muutusid väga tundlikuks. Lõpuks ei saanud ma enam süüa-juua külmasid ega kuumasid toite ja jooke. Kui läksin hambaarsti juurde, käskis ta mul kohe selle tegevuse lõpetada, kuna hambavaap oli juba kahjustunud. Hammaste valgendamine muutus minu jaoks taas rutiiniks, kui jõudsin Beaming White toodeteni. Alguses ma ei uskunud, et need ei tee hambaid tundlikuks. Mõtlesin, et proovin siiski ära. Nüüdseks olen neid tooteid kasutanud juba umbes viis aastat ja olen väga rahul!

Miks need tooted sulle meeldivad?

Esiteks ei tee need hambaid tundlikuks ja teiseks muudavad nad hambad valgeks. Aga lisaks sellele on neid ka mugav kasutada ja hind on soodne.

Tooteid on päris mitu, milline on sinu lemmik?