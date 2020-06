Seisukoht Seisukoht | Lihula lugu Jaanus Kulli, reporter , täna, 16:11 Jaga: M

Hea kolleeg kirjutas hiljuti FB-s, et käis viimaks Lihulas – ainukeses Eesti linnas, kuhu ta jalg polnud varem sattunud. Armsas väikelinnas, mis on saanud kaela justkui miski needuse, mida selle elanikud on pidanud kibedalt alla neelama ning mis kogukonnatunnet on tugevalt murendanud.