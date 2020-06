Eriolukorras ei saa tooraine üle piiri – ja Maxima nõuab trahvi? Vähemalt ühe nõude ta nüüd tühistas 

12. juunil Delfi Ärilehes ilmunud artiklis väideti, et märtsis tarnijate mittetrahvimist lubanud Maxima Eesti on oma sõnad tagasi võtnud ning mitmele tarnemahtu mittetäitnud tootjale kas trahvi teinud või siis nendega omavoliliselt tasaarveldanud. Premial oli eriolukorra alguses tekkinud probleeme 500 tootest nelja tarnimisega, mistõttu Maxima esitas ettevõttele 1223eurose trahvinõude. Premia Tallinna Külmhoone ASi juhataja Aivar Aus ütles Delfile, et kohtusse ta selle pärast ei kavatse siiski minna. Ehkki tooted ei jäänud Maximale viimata mitte pahatahtlikkusest, vaid sellepärast, et näiteks tooraine ei saanud üle piiri.