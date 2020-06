Poliitika PUNANE KAART TASKUS: Mihhail Korbi saatus Keskerakonnas on lahtine Marvel Riik , täna, 17:03 Jaga: M

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb kuulub erakonna hingekirja aastast 2002. Aastatega on ta saanud piisavalt paguneid, nii et olenemata lähituleviku lõpptulemist on talle poliitilised ametikohad garanteeritud. Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia

Keskerakonna juhtkond ei kiirusta vabastama peasekretär Mihhail Korbi tema kohustustest. Olgugi et 50 000 euro suuruse kahtlusi tekitanud annetusega seotud jamad kirjutatakse tema nimele ja erakonna juhtkonnal on punane kaart taskus, saatmaks Korbi büroost minema.