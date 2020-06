Ratas: võõrtööjõule tuleks avada piirid võimalikult kiiresti 

"Me hetkel ei ole ju põhimõttelisi mingeid väga suuri muutusi võõrtööjõu alustes teinud. Peal on koroonaviirus, piirid on suletud. Me töötame selle nimel, et need piirid avada nii kiiresti kui võimalik," ütles Ratas Äripäeva raadios saates "Kuum tool".

"Euroopa Liit on öelnud, et Schengeni ruumi avamine kolmandate riikididega, seda ei saa veel täna juhtuda. Võõrtööjõu puhul on kõige olulisem see, et me saame minna tagasi tavapärasesse normaalsusesse," sõnas Ratas.