PIINAJA: ameeriklane mürgitas meelega kodutuid ja filmis neid kannatamas 

38aastane William Robert Cable jõudis BBC andmetel sööta vähemalt kaheksale kodutule sisse ainet nimega oleoresin capsicum , mis politseinike hinnangul oli kaks korda tugevam kui see, mida kasutatakse enesekaitsevahendina pipragaasi sees. Mitmed ohvritest vajavad haiglaravi.

„Ta luuras meelega neid inimesi, kuna nad on haavatavad,“ lausus Orange`i maakonna ringkonnaprokurör Todd Spitzer. „Neid mürgitati ja piinati selleks, et saada väärastunud meelelahutust – ning nende valu jäädvustati, et ründaja saaks seda aina uuesti ja uuesti läbi elada.“