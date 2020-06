LÄHEB KARMIMAKS! Võimsad õhkrelvad nõuavad tulevikus relvaluba 

Paljud Eesti kurikaelad kasutavad relvi, mis on ebaseaduslikud. Tunamullu tapeti inimene sellise relvaga, mille jaoks praeguste seaduste järgi pole relvaluba vajagi. Kurjategijad suudavad taastada isegi laskekõlbmatuks muudetud relvi. Mida on riigil plaanis ette võtta?

Õhtuleht vaatles põhjalikus artiklis, kui tihti on viimaste aastate tulistamistes paukunud relvad seaduslikud või ebaseaduslikud või hoopis sellised, mis ei vajagi relvaluba. Selgus, et pigem on tulistamistes kasutatud ebaseaduslikke kui seaduslikke relvi. Samuti leidsime ühe tapmise relvaga, mis praeguste seaduste kohaselt ei vajagi relvaluba. Ebameeldiva üllatusena selgus seegi, et kurjategijad suudavad taastada relvi, mis on muudetud laskekõlbmatuks.

Järgnevalt vastab Õhtulehe küsimustele siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Sven Põierpaas.