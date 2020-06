RINDADE SUURENDAMINE – millal teha, kui palju maksab ja mis juhul peab implantaate vahetama? 

„Vajadus rinnaimplantaate vahetada tekib juhul, kui on diagnoositud proteesi kesta purunemine ja silikoon lekib proteesi kestast välja. Silikooni lekke korral on probleemiga kindlasti vaja tegeleda, kuid puudub vajadus erakorralisele ja kohesele operatsioonile. Inimese organism reageerib ise ja kasvatab ümber proteesi kaitsekesta ehk sidekoelise kapsli, mis hoiab katkisest proteesist väljaimmitseva silikooni kapsli sees kinni,“ selgitab dr Pree.

Veel üks juhus, mil rinnaimplantaatide vahetusi ette tuleb, on inimese väga suur kehakaalu muutus. „Kui inimene drastiliselt kõhnub, muutub rinna rasvkoe hulk ja rinnanaha elastsus, mis tekitab vajaduse uueks rindu korrigeerivaks operatsiooniks. Patsiendi kaalu suurenedes mõistlikul määral võib rasv ladestuda ka rinnanäärme rasvkudedes, mis suurendab rinda ka naturaalselt ja mõjub positiivselt rindu tõstes. Suurema kaalutõusu korral läheb rind raskemaks ja võib vanusega kaasa tuua vajaduse uueks operatsiooniks,“ osutab rinnakirurg.

Küll aga soovitab Peep Pree rinnaimplantaatidega naistel oma rindadest ja tervisest lugu pidada ning iga pooleteise-kahe aasta tagant rinnauuringukeskuses kontrollis käia.

Kas rindade suurendamisele kulub minivarandus?

Kas naine peaks tegema rinnaoperatsiooni mehe või enda pärast? Kas meestele siis meeldivad kunstrinnad? Arvamused võivad siinkohal muidugi lahku minna – aga üldiselt on ilmselge, et meestele meeldivad ilusad rinnad ja naiselik naine. Samuti läheb meestele korda naise ja tema rindade atraktiivsus. Arvamusi rindade suuruse ja välimuse üle on kindlasti erinevaid, kuid pigem meeldivad meestele ilusad prinkis rinnad ja vähemtähtis on, kuidas rindade ilu on saavutatud.

Niisiis, soovides ilusaid rindu, peab sellele kulutama väikese varanduse? „Ilukirurgia ei ole odav mitte üheski riigis – seda põhjusel, et protseduuride eest ei tasu maksumaksja. Küll aga on rinnaimplantaadid tänapäeval üldiselt püsivamad (üle 10 aasta) ning seega on 3-5 aasta tagune uus operatsioon pigem müüt kui tegelikkus,“ kinnitab dr Peep Pree.

Rindade suurendamise operatsiooni hind on erinevates kliinikutes erinev, küll aga peab see koheselt sisaldama kõiki kulutusi operatsiooniks. „Oluline on patsiendil jälgida, et ilukirurgia kliinik esitab rindade suurendamise operatsiooni lõppsumma koheselt, mitte ei ole jaotanud erinevateks osadeks. Erinevate summadena makstes võib rindade suurendamise operatsiooni hind kasvada mitu korda suuremaks, kui selleks valmis oled,“ hoiatab rinnakirurg.