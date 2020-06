Hongkonglane vastab Hiina suursaadikule: Hiina rikub Briti ühisdeklaratsiooni 

Täna aasta tagasi toimusid Hongkongis laiaulatuslikud protestid, kus kokku osales üle kahe miljoni inimese. Kuna meeleavaldused kestavad siiani, küll teise ebaseaduslikult pealesurutud seaduse üle, tooksin uue julgeolekuseaduse kohta välja mõned faktid. Erinevalt sellest, mida Mandri-Hiina väidab, ei poolda uus julgeolekuseadus “üks riik, kaks süsteemi” põhimõtet ega muuda ka hongkonglaste elu turvalisemaks.

“Üks riik, kaks süsteemi” põhimõte hakkas toimima 1997. aastal, mil Hongkong läks brittide valitsemise alt üle Hiinale. Sellest ajast saati on Hiina seda kokkulepet aga rikkunud. Mandri-Hiina on viimase kahe kümnendi jooksul pidevalt sekkunud Hongkongi täidesaatvasse, seadusandlikku ja kohtuvõimu. Hongkongi juht Carrie Lam on kommunistliku partei käepikendus ning seadusandlikust nõukogust on saanud samasugune kummitempel nagu seda on Hiina Rahvakongress.

Isegi kui julgeolekuseadus on leidnud toetust Mandri-Hiinas, kus inimestel puudub poliitiline arvamusvabadus, siis kindlasti ei toeta seda Hongkongi elanikud. Bloombergi ja Hongkongi Ülikooli andmete kohaselt vastandub uuele julgeolekuseadusele 96% demokraatiameelsetest hongkonglastest. Seega ei ole uus julgeolekuseadus kuidagi Hongkongi huvides, mistõttu kohalikud ka protestivad.

Meeleavalduste käigus on Hongkongi võimud pidevalt rikkunud ÜRO poolt kirja pandud õiguskaitseametnike jõu ja relvade kasutamise printsiipe. Näiteks toimus eelmise aasta 12. juunil vähemalt 14 intsidenti, kus politsei kasutas ebaproportsionaalselt suurt jõudu, tulistades inimesi kummikuulidega ning pekstes relvituid. Rünnakutest ja ähvardustest ei pääse ka ajakirjanikud.

Mandri-Hiina õigustab uut julgeolekuseadust ekstremismi kasvuga. Mida Hiina nimetab ekstremismiks on aga tegelikult needsamad politseijõud, kes inimeste vastu vägivalda kasutavad, mitte aga protestivad tavakodanikud. Kommunistlik partei väidab, et Hongkong on osa Hiinast, mis õigustab nende otsust mööda minna Hongkongi põhiseadusest (Hong Kong Basic Law).

Esiteks on Hiina ignoreerinud Hongkongi põhiseaduse artiklit number 18, mis keelab Mandri-Hiinal sekkumast Hongkongi tegemistesse, kui tegemist pole just kaitse- või välispoliitikaga. Tegelikkuses pole Hongkongis aga äärmusluse tõusu, vaid inimesed protestivad, sest Hiina üritab erihalduspiirkonda täielikult oma kontrolli alla saada. Praegused protestid ehk Mandri-Hiina jaoks äärmusluse tõus on 2014. aasta vihmavarjuliikumise järelkaja.

Põhiseaduse artikkel 23 järgi on Hongkongi valitsusel õigus kehtestada oma seaduseid iseseisvalt ning keelab poliitilistel võõrkehadel riigi eest otsuseid langetada. Artikkel 82 väidab, et lõplik tõlgendus jääb Hongkongi kohtule. Kui uus julgeolekuseadus vastu võetakse, lisatakse see ka Hongkongi põhiseadusesse, ilma Hongkongi demokraatlike esindajate nõusolekuta. Eirates Hongkongi seadusandlust, rikub Mandri-Hiina kehtivat Hiina-Briti ühisdeklaratsiooni.